Großaufgebot suchte : Vermisster 81-Jähriger aus Zarrentin tot aufgefunden

Polizei, Feuerwehr und Staffeln mit Suchhunden suchten seit Mittwochabend nach dem Vermissten, der orientierungslos sein sollte. Am Donnerstagnachmittag wurde der Mann tot aufgefunden.

Zarrentin | Traurige Gewissheit: Ein Vermisster konnte nur noch tot aufgefunden werden. Seit Mittwochabend lief in Zarrentin und in der Umgebung der Schaalseestadt die Suche nach einem 81-Jährigen. Der Mann wurde das letzte Mal in den Mittagsstunden des Mittwochs gesehen. Seitdem wusste keiner, wo er sich aufhält. Die Polizei wurde am Mittwochabend von der Famili...

