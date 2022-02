Kirch Jesar : Jugendliche geben der Polizei Rätsel auf

Zuerst sollen die jungen Leute die Notbremse in einem Zug bei Kirch Jesar gezogen haben. Die Beamten vermuten, dass die Ausreißer später an der Autobahn 24 bei Bandenitz über eine Notrufsäule die Polizei riefen.

Kirch Jesar/Bandenitz | Diese Reise hatte in der Regionalbahn nach Hamburg begonnen. Und sie endete wohl an der Autobahn. Drei Jugendliche hielten am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr bei Kirch Jesar einen Zug mit der Notbremse an und nahmen Reißaus. Zuvor hatte ein Zugbegleiter ihre Fahrscheine kontrollieren wollen. Wenige Stunden später, gegen 22 Uhr, meldeten sich ebenfall...

