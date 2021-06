Boizenburg : Sportler ärgern sich über geschlossene Halle und ungepflegte Plätze

Mitglieder der SG Motor Boizenburg können nicht verstehen, dass die Sportstätte nicht während des Lockdowns gereinigt wurde. Stattdessen ist sie in den Ferien geschlossen.

Boizenburg | Besser hätte der Ort für die am intensivsten geführte Debatte auf der jüngst vergangenen Stadtvertretersitzung in Boizenburg nicht gewählt sein können. Einwohner der Elbestadt machten ihrem Ärger nämlich in der Sporthalle „Richard Schwenk“ darüber Luft, dass sie ebendiese in den letzten Monaten nicht nutzen durften. Genauer gesagt waren es Mitglieder ...

