Polizei ermittelt : Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in Hagenow

Ein zwölfjähriges Mädchen soll am Sonnabend an einem Garagenkomplex der Nähe des Rewe-Marktes bedrängt worden sein.

Hagenow | Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in Hagenow. Demnach soll ein zwölfjähriges Mädchen am Sonnabend an einem Garagenkomplex in der Nähe des Rewe-Marktes der Stadt von einem unbekannten Täter bedrängt worden sein. Der Täter wurde jedoch in seiner Tathandlung gestört und flüchtete. Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.