Veranstaltungen und Corona : In Greven findet wieder die Blues-Nacht statt

Besucher sind am letzten Augustwochenende beim Konzert im Kultur- und Event-Center willkommen. Der Kartenvorverkauf läuft.

Greven | Es geht wieder los. „Endlich“, so sagt Bürgermeister Harald Elgeti, „darf auf dem Holzfestplatz in Greven wieder Live-Musik erklingen. Endlich kann unsere kleine Gemeinde an der B 195 wieder in ihre Rolle des Gastgebers schlüpfen.“ Viel zu lange hat für alle hier die Zwangspause gedauert. Das Virus ließ jenen Platz verwaisen, der nicht nur die große F...

