Hohe Nachfrage nach Grundstücken : In Vellahn soll ein neues Wohngebiet entstehen

Die Gemeinde reagiert damit auf den großen Bedarf an Bauplätzen. Noch in diesem Jahr soll der Bebauungsplan aufgestellt werden.

Vellahn | In Vellahn ist ein neues Wohngebiet geplant. Damit reagiert die Gemeinde auf die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Auch der Breitbandausbau soll 2022 zügig vorangehen, dabei wird eine andere Maßnahme gleich mit erledigt. Hohe Nachfrage nach Grundstücken „Dass wir das in der kurzen Zeit alles verkauft bekommen, hätten wir nicht gedacht“, so Mi...

