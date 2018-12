Vellahn : Wolf zwischen Pritzier und Vellahn überfahren

In diesem Jahr gab es mehrere Verkehrsunfälle mit Wölfen.

21. Dezember 2018, 11:16 Uhr

Ein Autofahrer hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim einen Wolf überfahren. Der Wagen erfasste das Tier am Donnerstag auf der Bundesstraße 5 zwischen Pritzier und Vellahn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wolf verendete an der Unfallstelle, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nach Angaben des Umweltministeriums in Schwerin handelte es sich um einen männlichen Wolfswelpen. Der Wolfsforscher Norman Stier, der das Monitoring im Land koordiniert, veranlasste den Transport des toten Tieres zum Leibniz Institut für Zoo und Wildtierforschung in Berlin. Wölfe zählen europaweit zu den streng geschützten Tierarten.

Nicht der erste Unfall mit einem Wolf

In diesem Jahr gab es mehrere Verkehrsunfälle mit Wölfen. Erst am vergangenen Wochenende lief nach Ministeriumsangaben bei Torgelow (Vorpommern-Greifswald) vermutlich ein Wolf in ein Auto. Das Tier flüchtete in den Wald. Es seien Haare sichergestellt worden, die ebenfalls untersucht würden, um festzustellen, ob es sich um einen Wolf oder einen Hund handelte. Im Oktober war eine Wölfin bei Murchin (Vorpommern-Greifswald) in ein Auto gelaufen und verendet. Im April überlebte ein Wolf im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei Hagenow einen Zusammenstoß mit einem Auto.

