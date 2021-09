Sperrung der B321 : Ausweichverkehr nervt nicht nur die Viezer

Die gesperrte B321 bei Hagenow sorgt durch den Ausweichverkehr weiter für Unmut in den Dörfern. Das Straßenbauamt will Schäden nur an der Kreisstraße 27 beseitigen.

Viez | Der Ärger wegen des andauernden Ausweichverkehrs rund um Gammelin, Bakendorf, Radelübbe und Viez geht in die zweite Woche. Grund ist die weiter bestehende Vollsperrung der B 321 zwischen der Autobahn und Hagenow. Und noch immer halten sich die wenigsten an die offizielle Umleitung, die über die Kreisstraße 27 nach Wittenburg führt. Stattdessen bevorzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.