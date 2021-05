Über Verhaltensregeln wird aufgeklärt : Wölfe in der Nähe der Kita in Kirch Jesar gesichtet

Erzieherinnen erblickten die Wölfe. Nach zwei Sichtungen in der Nähe der Kita reagiert der Landkreis Ludwigslust-Parchim und klärt die Anwohner der Gemeinde über Verhaltensregeln auf.

Kirch Jesar | Wenn es in Kirch Jesar in Zukunft etwas lauter wird, sollte sich niemand wundern. Das könnte nämlich daran liegen, dass einmal mehr ein Wolf durch das Dorf spaziert – womöglich sogar vor der Kita. Und laut eines Schreibens des Landkreises Ludwigslust-Parchim, das die Anwohner am Wochenende in ihren Briefkästen finden werden, hilft gegen allzu neugieri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.