Boizenburg : Toter in Fluss gefunden - Umstände unklar

Passanten entdeckten die Leiche am Freitagmorgen in der Boize. Der Verstorbene kommt vermutlich aus der Region.

Boizenburg | Passanten haben am Freitagmorgen in einem Fluss in Boizenburg einen toten Mann entdeckt. Wie ein Polizeisprecher sagte, sind die Identität und die Todesursache noch nicht vollständig geklärt. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich vermutlich um einen 49 Jahre alten Mann, der in der Region lebte und dessen Fahrrad auch dort gefunden wurde. Die genaue...

