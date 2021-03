Töpferteich : Beliebter Teich soll bald wieder richtig Wasser führen

Der Töpferteich in Vellahn führt nur noch wenig Wasser. Damit er nicht komplett austrocknet, soll er repariert werden.

Vellahn | Der Töpferteich in Vellahn ist in einem bedrohlichen Zustand: Das natürliche Kleinod führt nur noch wenig Wasser. Damit die grüne Lunge Vellahns und beliebtes Spazier-Areal nicht den Reiz für die Vellahner und ihre Gäste verliert, steuert die Gemeinde nun dagegen. Sie hat rund 30000 Euro an Eigenmitteln in den Haushalt eingestellt, damit der Teich rep...

