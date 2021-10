Tiernothilfe : Vergebliche Rettungsaktion nach Unfall mit Katze

Vergeblich haben Tierschützer am Montag in Wittenburg versucht, das Leben einer schwer verletzten Katze zu retten. Im Internet berichten sie über ihre Rettungsaktion und lösen Bestürzung aus.

Wittenburg | Die Nachricht löste in den sozialen Medien Bestürzung aus: In Wittenburg war am Montag eine Katze in Höhe Hagenower Chaussee 17 angefahren und schwer verletzt am Straßenrand liegen gelassen worden. „Weder Fußgänger, Autofahrer noch Radfahrer kümmerten sich um das Tier“, schreiben Helfer der Tiernotstiftung „Land der Tiere“ aus Vellahn auf ihrem Facebo...

