Coronatests in Hagenow : Testzentrum soll nach Ostern umziehen und länger öffnen

Stadt und DRK wollen für Hagenow zweite Teststrecke aufbauen. Das Zentrum soll in die Ibs-Halle umziehen.

Hagenow | Das Angebot im Hagenower Schnelltestzentrum soll zügig ausgebaut, das Angebot für die Bürger spürbar verbessert werden. Das hat Bürgermeister Thomas Möller am Gründonnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Mehr Tests, längere Öffnungszeiten In der Hauptsache soll neben der bestehenden, noch eine zweite Teststrecke in enger Zusammenarb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.