Corona-Testzentrum Hagenow : Das Stäbchen muss ins Näschen und zwar tief

Nach einem verhaltenen Start wird das Testzentrum mittlerweile gut angenommen. Bisher gibt es glücklicherweise nur wenig positiv Getestete.

Hagenow | Das Testen ist zu hören, darauf sollten Sie sich einstellen. Wer in der Warteschlange des Hagenower Testzentrums in der Robert-Stock-Straße steht, bekommt schnell mit, was ihm blüht. Auch wenn die Tester sich große Mühe geben, das Verfahren so schnell und reibungslos wie möglich durchzuführen. Aber das Stäbchen muss ins Näschen und zwar tief. Das blei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.