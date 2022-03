Spenden im Ukraine-Krieg : Tanzstudio Hagenow gibt Benefizgala für Kinder in der Ukraine

Verein plant Veranstaltung für den 24. April in der Otto-Ibs-Sporthalle. Eintritt und Spenden werden gespendet.

Hagenow | Zu einer besonderen Tanzgala lädt das Tanz-Studio Hagenow am 24. April ein. Der Nachmittag mit einer Fülle von Darbietungen und bester Unterhaltung wird zu Gunsten der Kinder in der Ukraine ausgerichtet. Facebook Iframe Los geht es mit der Benefizgala am 24. April um 15 Uhr in der Otto-Ibs-Sporthalle in der Möllner Straße 16 in Hagenow. Karten...

