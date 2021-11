Zarrentin : Senioren-Viertel vor der Vollendung

Tag der offenen Tür am Freitag. Vermietung ist voll angelaufen. Nancy Prüßing von der Arbeiterwohlfahrt kümmert sich schon liebevoll um die Bewohner

Zarrentin | Es ist eine Mischung aus moderner Idylle und Baustelle, die sich derzeit dem Betrachter am neuen Seniorenzentrum „Schaalseepark“ bietet. Es ist ein kleines Viertel das da in der Nähe von Kloster und Klosterkirche entsteht. Schon jetzt haben hier 45 Menschen in 32 Wohnungen ein betreutes Zuhause gefunden. Denn hier wohnen nicht nur einfach ältere Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.