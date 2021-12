Sturm knickte Weihnachtsbäume in Lübtheen : Lübtheen verliert zwei seiner Weihnachtsbäume im Sturm

Auch in Lübtheen hat das Tief „Daniel“ seine Spuren hinterlassen. Der Sturm riss gleich mehrere Weihnachtsbäume um /Riesige Küstentanne von 20 Metern Höhe nicht mehr zu retten

Lübtheen | Sturmtief „Daniel“ hat in Lübtheen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest empfindlich gestört. Von den drei großen Festbäumen in der Stadt überlebten zwei die Sturmnacht nicht. Schwer erwischt hat es die etwa 20 Meter hohe Küstentanne am Kirchenplatz. Der Riesenbaum mit einem Gewicht von 5,6 Tonnen und einem Durchmesser von acht Metern in Bodennähe, war...

