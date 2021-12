Weihnachten in Neuhaus : Corona soll vorbei sein – Kinder schmücken Baum mit ihren Wünschen

Da der Weihnachtsmarkt abgesagt ist, hat sich der Verein für „Tourismus und Wirtschaft Amt Neuhaus“ überlegt, wie die Tanne auf dem Markt trotzdem genutzt werden kann.

Neuhaus | Vom Kuscheltierhund bis zum Weltfrieden ist wirklich alles dabei: Diese Wünsche sind jetzt am Weihnachtsbaum zu finden, der auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Neuhaus steht. Sie stammen von den Hortkindern aus Neuhaus, die sich selbst „Schulhofspatzen“ nennen. An einem Nachmittag unter der Woche haben sie ihre Wünsche an den Baum gehängt. „Unser We...

