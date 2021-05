Stadtvertretung Wittenburg : Zeit für Entscheidung zur Neuen Mitte drängt

Die Stadtvertreter wollen in dieser Woche noch einmal geheim zum Bauprojekt beraten.

Wittenburg | Nachdem wochenlang öffentlich nichts über das Wittenburger Projekt „Neue Mitte“ an die Öffentlichkeit drang, kommt das Projekt jetzt offenkundig in die entscheidende Phase. Bei dem Projekt geht es um die Bebauung der großen Baulücke am Wittenburger Markt direkt am Rathaus. Die Lücke war nach dem Abriss baufälliger Häuser entstanden. Um den Wiederaufba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.