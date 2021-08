Stadtvertretung Wittenburg : Wittenburger Feuerwehr bekommt neue Gebäude

In neuer Besetzung haben die Stadtvertreter von Wittenburg in einer teils chaotischen Sitzung ihr „Ja“ zum Bau von neuen Feuerwehrgebäuden gegeben.

Wittenburg | Lebhafte Diskussionen, doppelte Stimmabgaben und eine defekte Beschallungsanlage: Während der Sitzung am Mittwochabend in der Sport- und Mehrzweckhalle haben nicht nur die Stadtvertreter Wittenburgs starke Nerven gebraucht, sondern auch die Protokollanten und Gäste. Letzteren bot sich also ein zum Teil unfreiwillig komisches Schauspiel, und das ausger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.