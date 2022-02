Stadt scheut Kosten : Vorerst keine neue Sirenen für Wittenburg

Bürgermeister Christian Greger: Alarmierung der Feuerwehren auch ohne Sirenen gut abgesichert

Wittenburg | Es war alles so schön vorbereitet. Nach Gesprächen mit den vielen Feuerwehrleuten in Wittenburg und Umgebung sollte die Stadtvertretung nun grünes Licht für den Bau zweier neuer Sirenenanlagen geben. Die eine sollte in der Hagenower Chaussee in Höhe des Lidl-Marktes, die andere am Löninger Ring entstehen. Doch daraus wird nun nichts. Angesichts ung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.