Wittenburg : Impfaktion der Volkssolidarität

Bereits fünfte Aktion des Kreisverbandes: 200 Bewohner aus Altenheimen und betreutem Wohnen erhielten schützenden Piks

Wittenburg | Es sind die sozialen Verbände in der Region, die enormen Anteil am Impffortschritt unter der älteren Bevölkerung haben. Der Kreisverband Südwestmecklenburg der Volkssolidarität hat am Mittwoch erneut den Beweis dafür geliefert. In einer aufwändig vorbereiteten Aktion wurden 200 Bewohner aus Altenheimen und dem betreuten Wohnen geimpft. Es war schon...

