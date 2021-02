Prostatakrebs-Selbsthilfe : Ein großer Berg an Folgeschäden wegen Corona

Mitglieder der Prostatakrebs-Selbsthilfe sind sich sicher, dass wegen Corona andere Probleme auf der Strecke bleiben.

Dersenow | Ein Jahr Zwangspause – So bezeichnet Christel Prüßner die Zeit, da die Corona-Pandemie Deutschland und die Welt in Atem hält. Hintergrund dieser drastischen Einschätzung ist Prüßners Tätigkeit in der Prostatakrebs-Selbsthilfe „Griese Gegend“. Hinsichtli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.