Leserfoto : Seeadler zieht bei Preten seine Kreise

Ein Trupp Wildgänse hatte wohl das Interesse des Greifvogels geweckt.

Preten | „Die Vielzahl der Wintergäste, sprich Gänse, in der Region lockt die Seeadler an“, berichtet Franziska Kolm. In Preten, Amt Neuhaus, konnte sie einen Seeadler beobachten, der über einen Trupp Graugänse kreiste. Mindestens drei Seeadler müssten sich jetzt in der Region an der Grenze zwischen dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue und dem ...

