Corona-Pandemie : Ruhiger Start bei Schnelltests in Lübtheen

Sehr ruhiger Start am Montag im Lübtheener Testzentrum, die Teams der Stadt sind bereit

Lübtheen | Die Lindenstadt gehörte am Montag zu den drei offiziellen Orten im Kreis, die für die Bürger Schnelltests in einem extra eingerichteten Zentrum anboten. Die Nachfrage hielt sich zum Start jedoch noch sehr in Grenzen. Allerdings nutzten einige Testwillige schon vorher die Möglichkeit, sich anzumelden. An der Vorbereitung und der Organisation gibt es im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.