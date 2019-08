Schildfeld : Gazellengleich über den Tanzboden

War das ein Abend am Sonnabend auf dem Forsthof in Schildfeld.

von Dieter Hirschmann

05. August 2019, 05:00 Uhr

War das ein Abend am Sonnabend auf dem Forsthof in Schildfeld. Als Überraschungseinlage zog die Tanzgruppe „Celtic Dance“ zu später Stunde die Besucher mit traditionellen irischen Tänzen in ihren Bann. Gazellengleich schwebten die Tänzerinnen und Tänzer über die Dielen. Wie Veranstalter Jörg Stübe im SVZ-Gespräch sagte, gebe es eine immer noch steigende Nachfrage nach Karten für das Irish-Folk Sommerfest in Schildfeld, das bereits zu sechsten Mal veranstaltet wurde. Die Hamburger Gruppe „Wide Range“ spielte auch dieses Mal Celtic Folk und brachte die mehr als 200 Besucher in ausgezeichnete Tanzstimmung.