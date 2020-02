Hagenow : Schafft die Stadt den Neubau der Europaschule?

Hagenower Verwaltung soll aufzeigen, wie der Neubau der Europaschule bis Ende 2022 realisiert werden kann

von Robert Lehmann

19. Februar 2020, 05:00 Uhr

„Schafft ihr das überhaupt?“ - Diese Frage müssen Vertreter der Stadtverwaltung demnächst im Bildungsministerium beantworten. Das teilte Bürgermeister Thomas Möller nicht ganz so flapsig auf der vergangenen Stadtvertretersitzung mit. Demnach findet Anfang März ein weiteres Treffen mit der „interministeriellen Arbeitsgruppe“ statt, bei dem es konkret um den Ersatzneubau der Europaschule auf dem Kiez geht. Und dabei „werden wir zu erklären haben, wie das Teilprojekt Schule bis Ende 2022 fertiggestellt wird“, so der Bürgermeister.

Die Frist hatten dabei die Fördermittelgeber selbst gesetzt. Sie hatten Hagenow Zuwendungen in Höhe von 7,1 Millionen Euro für den Schulbau in Aussicht gestellt, allerdings nur, wenn die Stadt diese überhaupt bis zum Stichtag verbaut bekommt. Offenbar gibt es daran Zweifel.

Alle Teilprojekte sind abhängig voneinander

Die Stadtverwaltung will dagegen alles daran setzen den Zeitplan einzuhalten. Allerdings hängen beim Ersatzneubau der Europaschule inklusive neuem Hortgebäude und neuer Turnhalle alle Teilprojekte von einander ab. So soll zuerst das Hortgebäude gebaut werden, für das es laut Bürgermeister Ende Januar „die erste gemeinsame komplexe Planungsberatung“ mit den Gebäudeplanern sowie Freianlagenplanern der Europaschule, der Sporthalle und des Hortgebäudes gegeben habe. Dabei sei es um die frühzeitige Vernetzung der jeweiligen Planungen gegangen. Außerdem hätte die Verwaltung „den

Maßnahmenbeginn Hort in der ersten Jahreshälfte fest eingetaktet“.

M. Pohle

Bezüglich der geplanten Sporthalle hatte Thomas Möller ebenfalls Neuigkeiten parat. Offenbar sehen das Architektenbüro und der Fachdienst Bauordnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim das Vorhaben „sehr kritisch“, auf dem Kiez eine Mehrzweckhalle zu errichten. Es seien daher andere Standorte zu prüfen, die vom Flächenangebot und den verkehrlichen Voraussetzungen besser geeignet sind. Der Bürgermeister brachte dabei selbst die vorhandene Otto-Ibs-Halle ins Spiel. Sie könnte seinen Überlegungen zufolge als Veranstaltungshalle „ertüchtigt“ werden.