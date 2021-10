Jahreshauptversammlung steht an : SG Motor Boizenburg blickt aufs Jahr zurück

Der Verein lädt zum Treffen im November ein. Es soll auch ein weiteres Mitglied für die Revisionskommission gewählt werden.

Boizenburg | Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und viele Veranstaltungen sind trotz Corona wieder möglich. Die SG Motor Boizenburg möchte diese Gelegenheit nutzen, um ihre jährliche Mitgliederversammlung abzuhalten. Dazu lädt die Spielvereinigung am Sonnabend, 6. November, in die Sporthalle Richard Schwenk in Boizenburg ein. Auf dem Programm stehen ...

