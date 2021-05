Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land : Rudolf Kusel wurde für 70-jähriges Engagement ausgezeichnet

Rudolf Kusel aus Kuhlenfeld engagiert sich seit 70 Jahren für die Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land und erhielt dafür Dank.

Kuhlenfeld | Am Sonntag stand für Frank Ahrens, Amtswehrführer des Amtes Boizenburg-Land, ein besonderer Termin an. Er nahm die Ehrung von Rudolf Kusel aus Kuhlenfeld, einem seiner Amtsvorgänger, vor. Seit nunmehr 70 Jahren ist dieser nämlich ein Teil der Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land. Der heute 88-Jährige stand dabei selbst lange Zeit in Verantwortung und wa...

