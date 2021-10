Boizenburg : Boizenburgs neuer Bürgermeister trägt jetzt einen neuen Namen

Rico Jakobeit heißt seit dieser Woche Rico Reichelt. Der am 10. Oktober neu gewählte Bürgermeister von Boizenburg trägt den Nachnamen seiner Frau. Warum er unter dem Namen nicht schon zur Wahl antrat, erklärt er jetzt.

Boizenburg | „Jetzt mache ich es offiziell. Ich trage meinen neuen Familiennamen Reichelt“, gibt Rico Reichelt den Boizenburgern über Facebook bekannt. Diesen hätte er bereits mit der Heirat seiner Frau Julia angenommen, konnte ihn aber aus zwei Gründen noch nicht führen: „Zum einen wurden die Stimmzettel bereits am 27. August erstellt, so dass der neue Name keine...

