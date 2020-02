Hagenow : Rätselraten um geheimnisvollen Hubschraubereinsatz

von Dieter Hirschmann

05. Februar 2020, 14:15 Uhr

Was war das für ein rätselhafter Hubschraubereinsatz? Vielen sind am Dienstagabend in der Zeit ab 18 Uhr bis nach 21.30 Uhr Hubschraubergeräusche im Bereich Steegen und Hagenow Land sowie über Hagenow Heide aufgefallen. Die oder der Hubschrauber seien ohne Positionslichter unterwegs gewesen. Wer da unterwegs war, lässt sich nicht so ohne weiteres feststellen. Wir können Ihnen, lieber Leser, jetzt lediglich sagen, wer da nicht geflogen ist.

Bundeswehreinsatz wird nicht ausgeschlossen

Auf Nachfrage des Hagenower Kreisblattes verneinte der Chef des Hagenower Polizeireviers, Uwe Mathews, einen Einsatz der Polizei. Auch die Bundespolizei, die regelmäßige Kontrollflügen entlang der Bahnstrecke durchführt, war nach den Worten von Polizeihauptkommissar Torsten Tomm von der Pressestelle nicht geflogen. Das Landeskommando der Bundeswehr leitete die Anfrage an das Luftfahrtamt der Bundeswehr weiter. Oberleutnant Stobber konnte auf Nachfrage einen Bundeswehreinsatz im genannten Zeitraum nicht ausschließen, will aber die Radardaten auswerten. Erst dann könne er genau feststellen, wer da am Dienstagabend über Hagenow und Umgebung lautstark unterwegs war.