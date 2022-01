Küchenbrände : Qualmende Töpfe lösen Einsätze in Hagenow und Neustadt-Glewe aus

In einem Fall musste ein Mann vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Im anderen stand die Küche in Flammen.

Hagenow | Brennende und qualmende Töpfe haben am Wochenende zu zwei Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Wie es dazu am Montag hieß, musste in einem Fall ein junger Mann ins Krankenhaus gebracht werden. In seiner Wohnung in Hagenow war es am frühen Sonntagmorgen zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Herd war eingeschaltet, darauf ein Topf mit Essen...

