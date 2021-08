Veranstaltungen : In Boizenburg ist am Wochenende viel los

An der Elbe ist für Sonnabend und Sonntag ein Sommerputz und Musik geplant.

Boizenburg | In der Welt des Kinos heißt es ja allzu häufig, dass Fortsetzungen nie so gut sind wie die originalen Filme. Da die Stadt Boizenburg allerdings real ist. Und auch der Müll, der sich in so manchen Ecken des Ortes an der Elbe findet, haben sich die Organisatoren einer früheren Müllsammelaktion trotzdem zu einer Wiederholung entschlossen. Am 7. August wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.