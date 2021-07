Gutspark zu Pritzier : Heiße Phase für das Sommertheater in Pritzier startet

Der Endspurt bis zur Premiere am 7. August hat begonnen. Das Theaterteam verspricht jede Menge Unterhaltung.

Pritzier | Sie kamen als Vorkommando nach Pritzier, um im hinteren Winkel des Gutsparks schon einmal alles unter die Lupe zu nehmen. Was Victoria Voigt, Wiebke Rohloff und Tom Pidde da in Augenschein nahmen, wird für die Schauspieler in den kommenden Wochen quasi ihr Wohnzimmer sein. Denn die drei Profis gehören zum diesjährigen Team der Kuturkate. Geprobt wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.