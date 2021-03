Probst Jesar : Angler suchen Baumpaten

Mitglieder des Anglervereins Lübtheen wollen die Ruten einmal beiseite legen und beherzt zum Spaten greifen.

Probst Jesar | Die Fische beißen derzeit nicht so gut. Das Wasser im See von Probst Jesar ist noch etwas zu kalt. Außerdem hat der Hecht aktuell Schonzeit. Deswegen wollen sich die Petrijünger vom Angelverein Lübtheen einmal auf andere Pfade begeben und zu Gärtnern werden. Das Ziel: Das Gelände rund um den See soll wieder etwas grüner daherkommen, noch vor dem Ende ...

