Filiale in Hagenow macht dicht : Postbank soll noch 2022 schließen – Das müssen Kunden jetzt wissen

Die Post- und Paketdienstleistungen sollen in Hagenow weiter bestehen bleiben. Allerdings wird auch die Deutsche Post den Standort in der Grubenstraße verlassen müssen.

Hagenow | Heftiger Rückschlag für Hagenows Innenstadt: Die Filiale der Postbank in der Grubenstraße wird schließen. Ein exakter Termin dafür steht noch nicht, der Schritt soll aber bis Ende 2022 erfolgen, bestätigt Harmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank, auf Nachfrage unserer Zeitung. Weiterlesen: Weniger Leerstand in Hagenow, doch die Post will schlie...

