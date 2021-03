Hagenow : Polizei schnappt dank Hinweisen Sprayer

Nach den Hinweisen von Bürgern konnten zwei Tatverdächtige in der Neuen Heimat gestellt werden.

Hagenow | Polizisten des Hagenower Polizeireviers haben am frühen Freitagmorgen zwei Sprayer in der Rudolf-Tarnow-Straße faktisch auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Kurz nach 4.30 Uhr hatten sich aufmerksame Bürger telefonisch bei der Polizei gemeldet und von Unbekannten berichtet, die in der Nähe eines Supermarkts mit Sprayflaschen hantierte...

