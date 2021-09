Grausiger Fund nahe Boizenburg : Tote Wölfe am Elbufer bei Horst angespült

Woher die Tiere stammen, ist noch unklar. Laut Polizei wiesen sie erkennbare Verletzungen auf. Dass jemand auf die Jungtiere geschossen hat, kann nicht ausgeschlossen werden.

Nostorf/Horst | Bei einem Spaziergang entlang der Elbe haben Naturschützer am Dienstagnachmittag einen grausigen Fund gemacht. Im Bereich des Flussabschnittes bei Horst, in der Nähe von Boizenburg, waren zwei tote Wölfe angespült worden. Wie die Polizei mitteilte, wiesen die beiden Jungtiere erkennbare Verletzungen auf, so dass von einer Fremdeinwirkung ausgegangenen...

