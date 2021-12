Politik in Boizenburg : Weniger Sport: Halle wird auch für Sitzungen der Stadtvertreter genutzt

Darüber regen sich einige Nutzer in den sozialen Medien auf. Bürgermeister Harald Jäschke begründet das mit Platzproblemen und dem Corona-Hygienekonzept.

Boizenburg | Der Vorwurf sitzt: „Leider macht aber die Stadt Boizenburg den Kindern und Jugendlichen, die auf den Freizeitsport in der Richard-Schwenk-Halle angewiesen sind, immer häufiger einen Strich durch die Rechnung. In regelmäßigen Abständen (1x im Monat) wird das Training donnerstags untersagt, damit die Stadtvertreter in der Halle ihre Versammlungen abhalt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.