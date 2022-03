Frauentag in Boizenburg : Strapazierte Lachmuskeln zum Ehrentag

Die Sehsucht nach öffentlicher Kultur ist groß. Das war auch bei "Best of Kracher" in der Aula der Regionalen Schule unübersehbar.

Boizenburg | „Es ist tatsächlich die erste öffentliche Kulturveranstaltung in diesem Jahr und seit langer Zeit in unserer Stadt“, freut sich deren Kulturbeauftragte Alexander Schenk. Letzterer konnte am Abend des Internationalen Frauentages in der Aula der „Rudolf-Tarnow-Schule“ ein ausverkauftes Haus vermelden. Verantwortlich dafür war nicht nur die Sehn...

