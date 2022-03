Pätow-Steegen, Picher, Jasnitz : Statt großer Feiern gibt es zum Weltfrauentag kleine Präsente

Coronabedingt müssen die großen Feiern zum Weltfrauentag entfallen. Deshalb haben sich die Gemeinden etwas anderes einfallen lassen, um den Ehrentag zu feiern.

Pätow-Steegen, Picher, Jasnitz, Hagenow | In Pätow-Steegen, Picher und Jasnitz können sich Frauen am 8. März über kleine Aufmerksamkeiten der Gemeinden freuen. Die hohen Corona-Inzidenzen lassen große Feiern zum Weltfrauentag zwar nicht zu. Ganz ohne wollten die Gemeinden den Ehrentag jedoch nicht vorübergehen lassen. Deshalb wurden kleine Präsente geschnürt und an die Frauen in der Gemeinde ...

