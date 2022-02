Service im LUP-Kreis : Online-Terminvergabe startet für Bürgerbüros

Auch im Bürgerbüro Hagenow sind bald wieder kreisliche Dienstleistungen möglich. Telefonische Anmeldung im Ausnahmefall unter 115.

Hagenow | Zur Tastatur statt zum Hörer greifen: Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Online-Terminvergabe für seine Bürgerdienstleistungen freigeschaltet. So können über den Link termine-reservieren.de/termine/kreis-lup/ ab sofort Termine für die kooperativen Bürgerbüros in Hagenow, Ludwigslust, Parchim und Schwerin gebucht werden. Noch werden so nur Diens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.