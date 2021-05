BioObst Büdnerei in Groß Timkenberg : Eine Woche entscheidet über Wohl und Wehe

Heinz Thümmrich freut sich über die Apfelblüte auf seiner BioObst Büdnerei in Groß Timkenberg.

Groß Timkenberg | Drei Schritte geht Heinz Thümmrich noch in Richtung seiner Apfelbäume, dann hält er kurz innen. „Hörst du das“, fragt er in die Stille und hat ein Lächeln im Gesicht. Endlich fliegen sie wieder – die Bienen. „Das kann doch nicht sein, dass die Äpfel gerade am Blühen sind und es ist nichts in der Luft“, schildert der Bio-Obst-Bauer seine Erlebnisse der...

