Blühflächen : Obstbauern säen Sonnenblumen und Koriander

Zwischen den Obstplantagen ziehen die Blüten zahlreiche Insekten an.

Waschow | Schwere landwirtschaftliche Technik war in diesen Tagen in den großen Plantagen rund um Dodow und Waschow im Einsatz. In den Boden gebracht wurden hier Bio-Spezialmischungen mit Namen wie „Visselhöveder Hummelblüten 2“ oder „Brandenburger Bienenweide“. Dahinter verbergen sich Mischungen, die auf Blühfeldern den Insekten der Region möglichst lange und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.