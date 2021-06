Ausflüge zur Jod-Sole-Therme : Neuhauser Badenixen fahren wieder nach Bad Bevensen

Die „Badegruppe ohne Namen“ aus dem Amt Neuhaus startet nach der Corona-Pause aufs Neue mit regelmäßigen Ausflügen in die Jod-Sole-Therme. Der erste soll am 13. Juli stattfinden.

Neuhaus | Im kommenden Monat soll es so weit sein. Im besten Fall stehen sie dann mit ihren gepackten Taschen von Stapel bis Wehningen entlang der B195 und warten auf den Bus. „Es geht wieder los. Die Fahrten starten“, sagt Renate Hublitz, die nach der Corona-Pause erneut damit beginnt, Ausflüge aus dem Amt Neuhaus in die Jod-Sole-Therme nach Bad Bevensen zu or...

