Rat der Gemeinde : Wird die Abstimmung zum „Solarpark Amt Neuhaus“ wiederholt?

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Lüneburg prüft derzeit Beschlüsse des Rates der Gemeinde Amt Neuhaus.

Amt Neuhaus | Ein Redebeitrag zu viel. Eine Stimme mehr als erlaubt. Und offenbar eine Befangenheitserklärung zu wenig. Ausgerechnet die Abstimmungen zum umstrittenen „Solarpark Amt Neuhaus“ in der vergangenen Sitzung des Rates der Gemeinde am Donnerstagabend in Laave haben nun ein Nachspiel. Auf einen Hinweise prüft die Kommunalaufsicht des Landkreises Lüneburg de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.