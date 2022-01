Hintergründe zum Polizeieinsatz in Hagenow : Neue Erkenntnisse im Fall des mutmaßlichen Sexualtäters

Anfang Januar suchte die Polizei mit Hubschrauber und Fährtenhunden nach einem mutmaßlichen Sexualtäter, kommunizierte den Einsatz aber erst Tage später. Nun erläutert sie ihr langes Schweigen und spricht über ihre Ermittlung.

Hagenow | Es war ein Fall, der viel Aufmerksamkeit erregte: Am Sonnabend, 8. Januar, kreiste ein Polizeihubschrauber über Hagenow und eine Hundestaffel war im Bereich des Garagenkomplexes in der Nähe der beiden Supermärkte an der Rudolf-Tarnow-Straße im Einsatz. Sie suchten einen mutmaßlichen Sexualtäter, der eine 12-Jährige angegriffen haben sollte. Die zus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.