Einsatz mit Drohne : Rehkitze werden in Redefin vor der Mähmaschine gerettet

Jäger und Landwirte spüren die Rehbabys jetzt per Drohne mit einer Wärmekamera auf, bevor die Wiesen gemäht werden. Am Donnerstag waren sie auf den Feldern rund um das Landgestüt in Redefin im Einsatz.

Redefin | Jäger David Fuchs und sein Praktikant Janne Thomas stürzen nach wilder Fahrt am Feldrand aus ihrem Geländewagen, schnappen sich einen Umzugskarton und laufen schnell ins hüfthohe Gras der Wiese. Immer der grell blinkenden Drohne entgegen, die in fünf Metern Höhe mitten über der Grasfläche schwebt. Ihre Wärmebildkamera hat genau dort ein abgelegtes Reh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.