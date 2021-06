Finanzen Ludwigslust-Parchim : Kreistag bestätigt Sparkurs und kann weiter investieren

Große Mehrheit im Kreistag stimmt für den Nachtragshaushalt: Die meisten Investitionen laufen weiter.

Golchen | Da platzte dem zweiten Mann an der Kreisspitze der Kragen: „Sie können verdammt stolz darauf sein, was hier im Kreistag in den letzten Jahren geleistet worden ist. 36 Millionen Euro an Investitionen haben wir bisher allein geschultert, der Kreis hat zwei Landratsämter gekauft, es wird investiert wie noch nie. Und dennoch wird hier so getan, als drohe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.