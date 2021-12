Smartboard für die Kameraden : Feuerwehr in Besitz bekommt ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Besitz überreichte den Kameraden ein Smartboard. Das Geld stammt vom Gewinnsparen der Raiffeisenbank.

Besitz | Dieses Paket lag nicht unter einem festlich geschmückten Baum, die Freude bei den Empfängern war aber trotzdem groß. Über ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk konnte sich in dieser Woche die Gemeindefeuerwehr Besitz freuen. Am Dienstag übergab Sandra Gleim, erste Vorsitzende des Fördervereins der Wehr, ein Smartboard für die Kameraden an Wehrführer R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.